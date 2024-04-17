Овечкин впервые в карьере не оформил ни одного хет-трика в регулярке НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в своей заокеанской карьере не оформил ни одного хет-трика в регулярной части чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас» в текущей регулярке.

На счету 38-летнего форварда в сезоне-2023/24 шесть матчей, в которых он оформил дубль.

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Назаров заявил, что сегодня всемирный день Овечкина.