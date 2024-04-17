Буре: понятно, что Панарин в «Рейнджерс» — главная звезда
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«Играть в Медисон-сквер-гарден, в самом сердце большого города — особенное чувство. Можно поздравить Панарина с великолепным сезоном. Тем более они уже выиграли «Президентский трофей», став лучшей командой регулярного чемпионата. Понятно, что Панарин там — главная звезда», — приводит слова Буре «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне россиянин набрал 120 (49 + 71) очков в 82 матчах лиги. Он был признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне-2023/24 по версии журналистов.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина и «Рейнджерс» Панарина встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ.