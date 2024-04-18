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Тренер «Тампы» Купер: Гретцки прислал восторженные комментарии о Кучерове

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что канадец Уэйн Гретцки восхитился российским нападающим команды Никитой Кучеровым.
Тренер «Тампы» Купер: Гретцки прислал восторженные комментарии о Кучерове
  • AP

«Первое сообщение, которое я получил, когда проверил телефон после игры, было от Гретцки. Просто восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было очень круто», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Кучеров отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Данный голевой пас стал для россиянина 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс».

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