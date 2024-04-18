Тренер «Тампы» Купер: Гретцки прислал восторженные комментарии о Кучерове
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«Первое сообщение, которое я получил, когда проверил телефон после игры, было от Гретцки. Просто восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было очень круто», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Кучеров отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Данный голевой пас стал для россиянина 100-й в нынешнем сезоне.
Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс».