Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»
Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась со счётом 5:4.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и оформил результативный пас.
Российский нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов записал в свой актив голевой пас. Вратарь Илья Сорокин отразил 40 бросков.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» вызвал из фарм-клуба россиянина Исхакова.