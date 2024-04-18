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Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

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«Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась со счётом 5:4.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и оформил результативный пас.

Российский нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов записал в свой актив голевой пас. Вратарь Илья Сорокин отразил 40 бросков.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» вызвал из фарм-клуба россиянина Исхакова.

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