Фетисов: Кучеров — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку
- РИА Новости
«Он — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец!» — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
Он считает, что партнёры российского нападающего счастливы играть с Кучеровым в одной команде.
30-летний российский форвард выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере — впервые он это сделал в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.