Фетисов: Кучеров — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который завоевал «Арт Росс Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец!» — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Он считает, что партнёры российского нападающего счастливы играть с Кучеровым в одной команде.

30-летний российский форвард выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере — впервые он это сделал в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.