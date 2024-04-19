RT в Telegram
Подпишись

Фетисов: Кучеров — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который завоевал «Арт Росс Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фетисов: Кучеров — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку
  • РИА Новости

«Он — один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец!» — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Он считает, что партнёры российского нападающего счастливы играть с Кучеровым в одной команде.

30-летний российский форвард выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере — впервые он это сделал в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить