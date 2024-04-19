Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне-2023/24.

На счету форварда американской команды 49 заброшенных шайб в 82 проведённых встречах нынешней регулярки.

Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 46 шайбами, а третье — форвард «Тампы» Никита Кучеров, который совершил 44 результативных броска.

Всего в активе Панарина 120 очков (49 + 71) в 82 проведённых матчах текущей регулярки.

Лучшим снайпером завершившейся регулярной части сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший 69 голов в 81 матче.

Ранее сообщалось, что Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере.