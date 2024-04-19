Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24
- AP
На счету форварда американской команды 49 заброшенных шайб в 82 проведённых встречах нынешней регулярки.
Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 46 шайбами, а третье — форвард «Тампы» Никита Кучеров, который совершил 44 результативных броска.
Всего в активе Панарина 120 очков (49 + 71) в 82 проведённых матчах текущей регулярки.
Лучшим снайпером завершившейся регулярной части сезона стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший 69 голов в 81 матче.
Ранее сообщалось, что Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере.