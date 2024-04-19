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Чибриков забил гол в дебютном матче в НХЛ и был признан первой звездой встречи

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«Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Чибриков забил гол в дебютном матче в НХЛ и был признан первой звездой встречи
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на арене «Канада Лайв» в Виннипеге и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. 

Свою первую шайбу, которая стала для «Виннипега» победной, забросил российский форвард Никита Чибриков, впервые выходивший на лёд в матчах НХЛ.

На шестой минуте третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд при равном счёте 2:2. По окончании встречи 21-летний нападающий был признан её лучшим игроком.

Прошлый сезон Чибриков провёл в системе московского «Спартака», периодически выступая за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик».

Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.

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