Шестёркин — о вере в победу в Кубке Стэнли: нам просто нужно усердно работать в каждой игре

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказал мнение о победе в Кубке Стэнли.

«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. Команда Питера Лавиолетта стала победителем регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.