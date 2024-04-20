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Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами доброй воли

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и теннисисты являются послами доброй воли.
Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами доброй воли
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Теннисисты и хоккеисты сегодня — это наши послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях. Им непросто тоже, находясь в такой ситуации, нужно это понимать и просто поддерживать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Фетисов назвал Кучерова одним из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку.

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