Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами доброй воли

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и теннисисты являются послами доброй воли.

«Теннисисты и хоккеисты сегодня — это наши послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях. Им непросто тоже, находясь в такой ситуации, нужно это понимать и просто поддерживать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Фетисов назвал Кучерова одним из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку.