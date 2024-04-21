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19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ

«Торонто» проиграл «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ

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«Бостон Брюинз» на своём льду одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Michael Dwyer

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 5:1.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков. Всего хоккеисты «Бостона» 24 раза бросили в створ ворот россиянина.  

Следующий матч между командами состоится 23 апреля и также пройдёт в Бостоне. 

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ.

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