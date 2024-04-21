19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» на своём льду одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 5:1.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков. Всего хоккеисты «Бостона» 24 раза бросили в створ ворот россиянина.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля и также пройдёт в Бостоне.

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ.