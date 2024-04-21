Два очка Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» первый матч плей-офф НХЛ
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Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в Роли завершилась со счётом 3:1.
Российский нападающий команды хозяев Евгений Кузнецов набрал два очка (1 + 1) по системе «гол + пас» и был признан первой звездой матча.
Другой россиянин — защитник «Айлендерс» Александр Романов — отметился голевой передачей, а его товарищ по команде и соотечественник голкипер Семён Варламов отразил 23 броска.
Следующая игра серии пройдёт в Роли 23 апреля.
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024.