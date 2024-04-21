RT в Telegram
Подпишись

Два очка Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» первый матч плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» первый матч плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в Роли завершилась со счётом 3:1.

Российский нападающий команды хозяев Евгений Кузнецов набрал два очка (1 + 1) по системе «гол + пас» и был признан первой звездой матча.

Другой россиянин — защитник «Айлендерс» Александр Романов — отметился голевой передачей, а его товарищ по команде и соотечественник голкипер Семён Варламов отразил 23 броска.

Следующая игра серии пройдёт в Роли 23 апреля.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить