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Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в матчах плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов сравнялся с Игорем Ларионовым по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в матчах плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Сегодня, 21 апреля, российский нападающий «Каролины» набрал два очка (1 + 1) по системе «гол + пас» в первом матче серии Кубка Стэнли с «Бостоном» и был признан первой звездой матча.

Эта заброшенная шайба стала для Кузнецова 30-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось 88 игр.

По этому показателю он сравнялся с соотечественником Игорем Ларионовым, который забросил 30 шайб в 150 матчах. Этой 11-й лучший показатель среди россиян, выступавших в главной хоккейной лиге Северной Америки: рекордсменом является Александр Овечкин, у которого 72 шайбы в 147 матчах. 

Ларионов играл в НХЛ с 1989 года по 1992-й и с 1993-го по 2004-й. Он выступал за такие команды как «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью Джерси Дэвилз».

Ранее стало известно, что 19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ.

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