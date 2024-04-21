Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в матчах плей-офф НХЛ
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Сегодня, 21 апреля, российский нападающий «Каролины» набрал два очка (1 + 1) по системе «гол + пас» в первом матче серии Кубка Стэнли с «Бостоном» и был признан первой звездой матча.
Эта заброшенная шайба стала для Кузнецова 30-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось 88 игр.
По этому показателю он сравнялся с соотечественником Игорем Ларионовым, который забросил 30 шайб в 150 матчах. Этой 11-й лучший показатель среди россиян, выступавших в главной хоккейной лиге Северной Америки: рекордсменом является Александр Овечкин, у которого 72 шайбы в 147 матчах.
Ларионов играл в НХЛ с 1989 года по 1992-й и с 1993-го по 2004-й. Он выступал за такие команды как «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью Джерси Дэвилз».
Ранее стало известно, что 19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ.