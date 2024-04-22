Пока Овечкин негодовал, а Кучеров молчал: Ничушкин и Наместников забросили по шайбе в фееричном матче Кубка Стэнли

Артемий Панарин отметился голом в матче с «Вашингтоном» и помог «Рейнджерс» победить в стартовом матче плей-офф НХЛ, при этом Александр Овечкин негодовал из-за судейства. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров сделал результативную передачу в противостоянии с «Флоридой», однако «Тампа» всё же уступила лидеру конференции. «Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд XXI века, забросив на двоих 13 шайб, при этом две из них записали на свой счёт россияне — Валерий Ничушкин и Владислав Наместников.

Не день Кучерова



В ночь с воскресенья на понедельник в борьбу за Кубок Стэнли включились ещё восемь команд. И каждая встреча преподнесла достаточно сюрпризов. Так, «Флорида» на своём льду взяла верх над «Тампой» — 3:2.

За последние четыре года судьба свела коллективы друг с другом уже в третий раз. Два предыдущих были неутешительными для «Пантерз»: оба раза они проиграли. Хоккеисты, безусловно, хотят взять реванш за неудачи в прошлых сезонах, поэтому в стартовом матче сразу же бросились вперёд, и уже на шестой минуте Сэм Райнхарт открыл счёт.

Причём хозяева оказывали мощное силовое давление на соперника. Дмитрий Куликов, например, жёстко приложил к борту Майки Эйссимонта. Досталось и Никите Кучерову, которого сбил с ног соотечественник Владимир Тарасенко. Лучший бомбардир регулярки никак не мог нащупать свою игру. К счастью для болельщиков «Тампы», на помощь пришёл Брэндон Хагель. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, всего за матч совершивший 17 сейвов, в этом эпизоде отразил первые два броска хоккеистов «Лайтнинг», но с третьим, в исполнении канадца, справиться не смог — 1:1.

Во втором периоде коллективы больше сосредоточились на силовых приёмах, чем на попытках поразить чужие ворота. На двоих они потревожили голкиперов всего десять раз, но Бобровский и его коллега Андрей Василевский были надёжны.

А после очередного перерыва во многом ключевую ошибку в матче допустила «Тампа»: на скамейку штрафников отправился Ник Пол, и «Флорида» моментально реализовала большинство — отличился Картер Вераге. А за три минуты до сирены Мэттью Ткачук, по сути, снял вопросы о победителе встречи, отправив шайбу в пустые ворота: «Лайтнинг» уже действовал без голкипера. Поэтому гол Стивена Стэмкоса за восемь секунд до финальной сирены уже ничего не решал. Лишь позволил Кучерову записать на свой счёт очередную результативную передачу.

Тем не менее после матча хоккеисты «Тампы» выглядели не сильно расстроенными. По словам защитника Виктора Хедмана, силовая игра, которую его команда показала во втором периоде, должна принести плоды.

«Нам нужно отладить некоторые элементы, чтобы было больше бросков, больше игры в нападении. Во втором периоде мы показали, что, если получается заводить шайбу в глубину, мы можем атаковать соперника, прессинговать и создавать голевые моменты», — объяснил Хедман.

Радость Панарина



«Рейнджерс» ожидаемо дома взял верх в первом матче с «Вашингтоном» — 4:1. При этом нужно отдать должное команде Александра Овечкина: она смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом периоде, а во втором 11 раз потревожила Игоря Шестёркина.

Однако огненная трёхминутка ньюйоркцев, за которую они забросили три шайбы, перечеркнула усилия коллектива Спенсера Карбери. Всё началось с точного броска юного Мэтта Ремпе. Всего через 33 секунды «рейнджеры» удвоили преимущество: на этот раз Артемий Панарин пробил Чарли Линдгрена. А после Баркли Гудроу выиграл вбрасывание и Джимми Веси первым успел на подбор — 3:0.

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При этом во всех голах так или иначе поучаствовал 22-летний тафгай Ремпе. Больше всего вопросов к нему и судьям было у болельщиков «Вашингтона» в моменте с третьим голом. Силовым приёмом он выбил из борьбы Бека Маленстина, и многие посчитали, что в этой ситуации нужно давать штраф, поскольку форвард ударил соперника локтем в лицо. Однако рефери, даже пересмотрев эпизод по видео, не стали наказывать хоккеиста и отменять заброшенную Веси шайбу.

Среди негодующих оказался и Овечкин, поскольку это был уже второй спорный случай. Первый произошёл перед точным броском Панарина: арбитры не удалили Алекси Лафреньера за хит, который привёл к травме Винсента Иорио.

Интересно, что Мартин Фехервари почти сразу отыграл один гол и дал фанатам «Кэпиталз» надежду на камбэк. Но его так и не произошло. Подопечные Спенсера Карбери не сумели переломить ход встречи, в третьем периоде пропустив ещё — от Криса Крайдера.

«Мы все понимаем, что это матч плей-офф. Всем нужно играть гораздо лучше. Забудем об этом матче и двигаемся дальше», — заявил после поражения Овечкин.

А по словам Карбери, его хоккеистам нужно срочно прибавлять в атакующих действиях. Иначе выступление команды в плей-офф завершится в первом же раунде, что, впрочем, уже достижение для «Кэпиталз».

«Не секрет: весь год нам приходилось нелегко. Но нам нужно находить способы идти вглубь площадки и создавать там больше моментов. Нужно уходить из-под давления, стараться, чтобы шайба не шла к жёлтой [линии]. Мы постоянно просто гоняем шайбу по краю. Работать в нападении нужно лучше», — сказал специалист.

Ну а игроки «Рейнджерс» находились в отличном расположении духа. Так, Панарин поблагодарил болельщиков за великолепную атмосферу.

«Это была фантастика! Трибуны бурлили, мы со скамейки запасных смотрели в восторге!» — резюмировал россиянин.

Рекордный счёт

Настоящую перестрелку устроили в очном противостоянии «Виннипег» и «Колорадо». Команды на двоих забросили 13 шайб. Это всего третий случай в истории, когда в стартовом матче плей-офф НХЛ коллективы отличились так много раз. А в XXI веке и вовсе первый. В четвертьфинальной серии «Лос-Анджелеса» с «Эдмонтоном» в 1982 году зрители увидели 18 голов, а в поединке «Чикаго» и «Детройта» в 1985-м — 14.

Среди авторов голов оказались и россияне — Валерий Ничушкин и Владислав Наместников. Интересно, что «Эвеланш» нанёс по воротам соперника ровно в два раза больше бросков (46 против 23), но выиграл в итоге «Джетс» — 7:6.

Как отметил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, в противостоянии команде не хватило пары сейвов Александра Георгиева. При этом наставник признал, что его подопечные в целом допускали много ошибок в защите, никак не помогая своему голкиперу.

Ещё в одном матче дня «Ванкувер» победил «Нэшвилл» — 4:2, хотя «Предаторз» вёл по ходу встречи. Но игроки «Кэнакс» выдали мощную последнюю десятиминутку и переломили ход игры. Дубль оформил Дакота Джошуа, а одна из голевых передач на счету Никиты Задорова.