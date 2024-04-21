Сергачёв: за свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём восстановлении.

«За свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ. Каждый год я играл в плей-офф, но сейчас моя задача — подготовиться. Если тренер скажет мне играть, я буду играть», — приводит слова Сергачёва официальный сайт лиги.

Как сообщает журналист Крис Кренн в социальных сетях, российский защитник вернулся к тренировкам с партнёрами по команде.

Не сообщается, сможет ли россиянин принять участие в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

В феврале россиянин получил переломы костей левой ноги в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Сергачёв высказался о форварде Никите Кучерове.