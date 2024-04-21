Сергачёв: за свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ
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«За свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ. Каждый год я играл в плей-офф, но сейчас моя задача — подготовиться. Если тренер скажет мне играть, я буду играть», — приводит слова Сергачёва официальный сайт лиги.
Как сообщает журналист Крис Кренн в социальных сетях, российский защитник вернулся к тренировкам с партнёрами по команде.
Не сообщается, сможет ли россиянин принять участие в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
В феврале россиянин получил переломы костей левой ноги в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее Сергачёв высказался о форварде Никите Кучерове.