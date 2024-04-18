Сергачёв: 100 передач за один сезон, Кучеров — живая легенда

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о форварде Никите Кучерове.

«100 передач за один сезон. Живая легенда», — написал Сергачёв в социальных сетях.

Кучеров отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Данная передача стала для россиянина 100-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, он стал первым среди российских игроков в истории НХЛ, сделав 100 передач в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс».