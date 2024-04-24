«Это было отчаяние»: Бобровский совершил сейв года и помог «Флориде» второй раз обыграть «Тампу» в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам и помог «Флориде» во второй раз одержать победу над «Тампой» в плей-офф НХЛ. Причём самым ярким событием вечера стала не победная шайба Картера Вераге в овертайме, а невероятное спасение российского вратаря во втором периоде. Александр Овечкин, напротив, вновь огорчил болельщиков. В первой встрече с «Рейнджерс» он ни разу не потревожил Игоря Шестёркина, а во втором совершил ошибку в большинстве, из-за которой «Вашингтон» пропустил. Тем временем Валерий Ничушкин отметился голом во встрече с «Виннипегом» и помог «Колорадо» сравнять счёт в серии.

Суперсейв Бобровского

Настоящим подарком для российских болельщиков стал очередной матч «Тампы» и «Флориды», завершившийся в овертайме победой последних — 3:2. Встреча изобиловала опасными моментами, а главными героями противостояния стали Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Голкипер «Тампы» отразил 34 броска, а его соотечественник — 21.

«У обоих вратарей были потрясающие сейвы. Матч, наверное, мог бы закончиться гораздо раньше. Мы давили и давили. Может быть, в конце ослабили напор и играли слишком нерешительно», — отметил капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

Особенно впечатлил не только зрителей, но и хоккеистов великолепный сейв Бобровского при счёте 2:2 во втором периоде. Брэндон Монтур заблокировал бросок Энтони Чирелли в контратаке, тем не менее шайба от борта отскочила к Виктору Хедману, который вместо добивания с острого угла отдал поперечный пас, тем самым застав врасплох россиянина. Мэтту Дамбе оставалось направить снаряд в касание в пустые ворота, что он и сделал. Каково же было его удивление, когда стоявший к нему спиной голкипер вытянулся в струну и внешней стороной руки совершил спасение, которое эксперты моментально окрестили лучшим в нынешнем сезоне.

«Это было отчаяние. Я постарался максимально задействовать своё тело и сумел отразить шайбу», — скромно сказал Бобровский.

В том числе благодаря сейву Бобровского «Флорида» сумела дожить до овертайма, в котором Картер Вераге всё же переиграл Василевского и помог своей команде удвоить преимущество в серии. А фото прыжка Сергея теперь даже стало фоновым в социальных сетях команды.

Помимо российских вратарей, в матче также отметились Владимир Тарасенко и Никита Кучеров. Нападающий «Флориды» на 16-й минуте в большинстве забросил вторую шайбу в ворота Василевского и существенно осложнил жизнь «Тампе», сделав счёт 2:0.

Однако начало второго периода осталось за «Лайтнинг». Команде понадобилось всего шесть минут, чтобы отыграться. Сначала отличился Брейден Пойнт, а затем Стэмкос с передачи Кучерова в большинстве восстановил паритет. Увы, больше лучший бомбардир регулярки результативными действиями не отметился. Пока на его счету всего два очка в розыгрыше Кубка Стэнли.

Провал Овечкина

А вот у Александра Овечкина пока совсем не идёт игра в серии с «Рейнджерс». В первом матче он остался в тени партнёров по команде, не нанеся ни одного броска по чужим воротам, а во втором и вовсе допустил грубую ошибку, которая стала ключевой в матче.

Встреча проходила в упорной борьбе. Первый период остался за «Рейнджерс» — 2:1, однако уже в самом начале второй двадцатиминутки Дилан Строум сравнял счёт. И даже после очередной шайбы Джека Рословича ситуация не выглядела критичной. Через три минуты после этого Эрик Густафссон отправился на скамейку штрафников, и у «Вашингтона» появилась возможность реализовать большинство.

Однако «Рейнджерс» не стали отсиживаться в обороне, Мика Зибанеджад отправился прессинговать Овечкина у борта в средней зоне и отобрал у него шайбу, а после этого прошёл по правому флангу, сыграл в стенку с Крисом Крайдером и сделал перевод в центр на К'Андре Миллера, который бросил точно в верхний угол — 4:2.

«Кэпиталз» в третьем периоде пытались порадовать своих болельщиков, много владели шайбой, отыграли один гол и в концовке устроили навал на ворота Игоря Шестёркина, но перевести встречу в овертайм так и не смогли.

«У нас, думаю, была пара ошибок, пара неудачных отскоков, а у них — много хороших игроков [которые смогли этим воспользоваться]. Сыграли мы, я считаю, значительно лучше, чем в первом матче [когда команда проиграла 1:4]. Мы все знаем, что такой соперник нам по зубам. Были ошибки, неудачный рикошет от борта, нужна сплочённость. Нам будет непросто, и им тоже», — оправдывался после матча Овечкин.

А главный тренер «Кэпиталз» Каспер Карбери, оценивая действия капитана, отметил, что Александр уже второй матч находится не в своей тарелке.

«По-моему, первые две игры он выглядел не очень, ему тяжело. Это трудно, это плей-офф на выезде, и матчи сложные. Но это две встречи. Теперь мы возвращаемся домой. У нас будет возможность взять игру под контроль, и он сможет переломить ситуацию», — резюмировал специалист.

Что касается Артемия Панарина, то результативными действиями в этом матче он не отметился, тем не менее обратил на себя внимание болельщиков. Российский форвард «Рейнджерс» эффектным силовым приёмом остановил нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши. Судьи в этом эпизоде нарушения не увидели, однако американец не смог продолжить игру.

Исправление Георгиева

Первый матч «Колорадо» и «Виннипега» стал историческим событием. Команды на двоих отметились 13 голами. При этом после встречи североамериканские журналисты раскритиковали игру вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева. По их мнению, именно неуверенные действия россиянина не позволили его команде победить, хотя «Джетс» нанесли по воротам соперника в два раза меньше бросков.

Перед вторым матчем серии тренерский штаб «Колорадо» даже вызвал из фарм-клуба в основу Ивана Просветова. Но его помощь пока не понадобилась. Георгиев проделал работу над ошибками и в очередном противостоянии с «Виннипегом» отразил 28 бросков из 30, а «Эвеланш» победили с комфортным для себя счётом 5:2.

Правда, проснулась команда не сразу: только в середине второго периода, уступая 1:2, хоккеисты выдали мощную пятиминутку, забросив сразу три шайбы. А в концовке ещё и Валерий Ничушкин поразил пустые ворота хозяев.

Обращает на себя внимание Никита Задоров. Защитник «Ванкувера» в матче с «Нэшвиллом» заработал уже второе очко в плей-офф, отметившись голом на 36-й минуте. Он, к слову, стал первым для россиянина в Кубке Стэнли с 2020 года.

Однако существенно повлиять на ход игры взятие ворот не помогло. «Кэнакс» к тому моменту уже пропустили три шайбы. В итоге они уступили 1:4 и позволили «Предаторз» сравнять счёт в серии.