«Филадельфия» объявила о подписании контракта с Федотовым на два года

«Филадельфия Флайерз», выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявила о подписании нового контракта с российским голкипером Иваном Федотовым.

По соглашению, которое рассчитано до 2026 года, Федотов заработает сумму в $6,5 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

Российский вратарь был выбран «Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 188-м номером, а 7 мая 2022 года подписал однолетний контракт с американской командой.

Вскоре он был призван на год в армию. Вернувшись со службы, он заключил двухлетний договор с ЦСКА.

Федотов присоединился к «Флайерз» в конце марта 2024 года после расторжения контракта с армейцами.

27-летний вратарь провёл в НХЛ три матча и отразил 81,1% бросков.

Ранее президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возвращении голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.