RT в Telegram
Подпишись

«Филадельфия» объявила о подписании контракта с Федотовым на два года

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз», выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявила о подписании нового контракта с российским голкипером Иваном Федотовым.

По соглашению, которое рассчитано до 2026 года, Федотов заработает сумму в $6,5 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

Российский вратарь был выбран «Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 188-м номером, а 7 мая 2022 года подписал однолетний контракт с американской командой.

Вскоре он был призван на год в армию. Вернувшись со службы, он заключил двухлетний договор с ЦСКА.

Федотов присоединился к «Флайерз» в конце марта 2024 года после расторжения контракта с армейцами.

27-летний вратарь провёл в НХЛ три матча и отразил 81,1% бросков.

Ранее президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возвращении голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить