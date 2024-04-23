Есмантович не считает ошибкой возвращение хоккеиста Федотова в ЦСКА

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возвращении голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.

«Ошибкой это не назовёшь. Парень вернулся в команду, попробовал перезагрузиться. Не вышло. Парень честно отработал, отслужил. Обговорили, решили, что там могут быть другие возможности, и отпустили», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Федотов присоединился к «Филадельфия Флайерз» в конце марта 2024 года.

Россиянин известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, что Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией».