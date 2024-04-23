RT в Telegram
Подпишись

СЭ: Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»

Короткая ссылка
Российский голкипер Иван Федотов подписал новое трудовое соглашение с «Филадельфией Флайерз».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму $6,6 млн.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, что Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить