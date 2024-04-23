СЭ: Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»

Российский голкипер Иван Федотов подписал новое трудовое соглашение с «Филадельфией Флайерз».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму $6,6 млн.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, что Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд.