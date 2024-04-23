СЭ: Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму $6,6 млн.
Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года.
Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.
Ранее сообщалось, что Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд.