Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд
Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.
Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вышел на лёд при счёте 0:5 и пропустил четыре шайбы. Он отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.
Это игра стала второй подряд, в которой россиянин пропустил четыре шайбы — 6 апреля Федотов четырежды пропустил в матче с «Баффало Сэйбрз».
Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.