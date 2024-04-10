Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче НХЛ подряд

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вышел на лёд при счёте 0:5 и пропустил четыре шайбы. Он отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.

Это игра стала второй подряд, в которой россиянин пропустил четыре шайбы — 6 апреля Федотов четырежды пропустил в матче с «Баффало Сэйбрз».

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.