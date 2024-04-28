Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Амали Арена», завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами.

Таким образом, суммарно в играх регулярного сезона и матчах плей-офф россиянин набрал 150 очков (44 + 106) по системе «гол + пас» в текущем розыгрыше турнира.

Этот показатель является лучшим среди всех крайних нападающих НХЛ в XXI веке и девятым за всю историю лиги.

Лидером данного рейтинга является канадец Майк Босси. В его активе 174 очка в сезоне-1981/82.

На данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу «Флориды».

Ранее сообщалось, что передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» выиграть первый матч в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».