Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века
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Встреча, которая проходила на стадионе «Амали Арена», завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами.
Таким образом, суммарно в играх регулярного сезона и матчах плей-офф россиянин набрал 150 очков (44 + 106) по системе «гол + пас» в текущем розыгрыше турнира.
Этот показатель является лучшим среди всех крайних нападающих НХЛ в XXI веке и девятым за всю историю лиги.
Лидером данного рейтинга является канадец Майк Босси. В его активе 174 очка в сезоне-1981/82.
На данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу «Флориды».
Ранее сообщалось, что передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» выиграть первый матч в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».