Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» и завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу хозяев.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 42 броска по своим воротам и стал вторым вратарём в истории команды, который сумел совершить более 40 спасений в одном матче НХЛ пять раз.
Первым, кто сумел провести пять встреч с 40+ сейвами за «Айлендерс», был Билли Смит в 1984 году.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».
Ранее сообщалось, что Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.