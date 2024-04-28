Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» и завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу хозяев.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 42 броска по своим воротам и стал вторым вратарём в истории команды, который сумел совершить более 40 спасений в одном матче НХЛ пять раз.

Первым, кто сумел провести пять встреч с 40+ сейвами за «Айлендерс», был Билли Смит в 1984 году.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

Ранее сообщалось, что Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.