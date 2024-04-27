На разных полюсах: Шестёркин вновь не позволил забить Овечкину, Ничушкин отличился в третьем матче Кубка Стэнли подряд

Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча плей-офф с участием «Вашингтона» и «Рейнджерс». Российский голкипер не справился с простым броском в начале игры, но затем совершил 28 спасений и помог партнёрам добиться третьей победы в серии. Александр Овечкин очков вновь не набрал, хотя и совершил четыре броска в створ. Валерий Ничушкин, напротив, продолжает штамповать голы в каждой встрече. На сей раз его шайба стала решающей и позволила «Колорадо» повести в противостоянии с «Виннипегом» со счётом 2-1.

Третье поражение «Вашингтона»

Положению «Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ не позавидуешь. Столичная команда потерпела третье поражение в серии с «Рейнджерс» и находится в шаге от вылета. Первая домашняя игра началась для «Вашингтона» на позитивной ноте — уже на шестой минуте Джон Карлсон распечатал ворота Игоря Шестёркина. Российский вратарь сыграл в том эпизоде из рук вон плохо. Наброс американца не выглядел опасным, но обладатель «Везина Трофи» — 2022 потерял концентрацию и пропустил «бабочку».

Однако этот эпизод только придал мотивации российскому голкиперу, и в оставшееся время он не дал ни одного повода усомниться в своих игровых качествах. К счастью Шестёркина, партнёры быстро исправили его оплошность: всего через полминуты Крис Крайдер восстановил паритет, уверенно разобравшись на пятачке.

А ещё через две минуты гости вышли вперёд, причём забили в меньшинстве. Винсент Трочек и Баркли Гудроу убежали в контратаку, а против них оказался Александр Овечкин. Помешать последнему «расстрелять» Чарли Линдгрена у капитана «Кэпиталз» не получилось.

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В прошлом матче игроки «Рейнджерс» также отличились, играя вчетвером против пятерых, и такое случилось с командой впервые в XXI веке. В последний раз серию голов в меньшинстве в последовательных матчах плей-офф ньюйоркцы выдавали в 1979-м. Воспользовались они в отчётном матче и большинством, которое во втором периоде реализовал Трочек.

Хозяева же, напротив, так ни разу и не выжали максимум из численного преимущества, хотя и зарабатывали его семь раз. Овечкин мог отличиться ещё в концовке первого периода, когда от души приложился к шайбе из своего «офиса», однако Шестёркин успел парировать бросок. Ещё одним суперсейвом россиянин отметился во второй двадцатиминутке. Макс Пасиоретти получил классный пас из-за ворот на пустой угол и должен был замыкать, но Игорь успел сместиться и принял бросок на себя.

В целом россиянин отразил 28 атак по своим владениям и был признан первой звездой матча. Интересно, что к многочисленным сейвам голкипер мог добавить и гол. Когда до финальной сирены оставалось менее 30 секунд, Шестёркин совершил бросок по пустым воротам соперника, однако добраться до точки назначения шайбе не позволил Овечкин.

Капитан «Вашингтона» был раздосадован третьим поражением команды, назвав положение «отстойным». После игры он подчеркнул, что все в «Кэпиталз» знают, как нужно играть, но шайба упорно не идёт в ворота соперника. По словам Александра, который в этой встрече нанёс четыре броска в створ, ему самому следует искать свободное пространство, а пока нет голов — задавать тон другими способами, в том числе силовыми приёмами. Команда не сдаётся, несмотря на счёт в серии, подчеркнул форвард.

Для самого Овечкина этот матч в плей-офф НХЛ стал 150-м. Помимо Александра, эта отметка покорялась только пятерым россиянам — Сергею Фёдорову (183), Евгению Малкину (177), Сергею Зубову (164), Павлу Дацюку (157) и Игорю Ларионову (150).

Удивительно, но ни одного броска в створ ворот в этом матче не нанёс лучший снайпер регулярки в составе «Рейнджерс» Артемий Панарин, хотя и провёл на льду более 17 минут.

Победный гол Ничушкина

После двух матчей серии «Колорадо» с «Виннипегом» счёт был равный. Для «Эвеланш» было важно хорошо провести первую домашнюю встречу этой серии, и команда на ура справилась с этой задачей, хотя и слегка заставила понервничать трибуны «Болл Арены». Хозяева открыли счёт на 12-й минуте усилиями Зака Паризе, но к середине второго периода гости не только отыгрались, но и повели — 2:1.

Зато третий игровой отрезок выдался для «Колорадо» по-настоящему убойным. Натан Маккиннон довольно быстро восстановил паритет, а спустя две минуты Валерий Ничушкин вновь вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Он подкараулил шайбу после отскока на левой штанге и отправил её в сетку над распластавшимся на льду вратарём «Джетс».

Этот гол в итоге стал победным: больше гости не смогли огорчить Александра Георгиева, который отразил 22 броска из 24. Главный тренер команды Джаред Беднар отметил, что голкипер «вновь был великолепен» и позволил перевернуть ход матча. «Эвеланш» в конце концов довёл счёт до разгромного — 6:2. По разу отличились Арттури Лехконен, Росс Колтон и Девон Тэйвз.

Ничушкин был признан второй звездой матча, пропустив вперёд лишь Кейси Миттельштадта, оформившего ассистентский хет-трик. Российский нападающий «Эвеланш» забросил по шайбе в каждом из прошедших матчей плей-офф. Таким же достижением отметился Лехконен. Это первый случай в истории «Колорадо», когда два игрока отличаются в каждой из трёх первых встреч розыгрыша Кубка Стэнли.