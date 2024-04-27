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Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Tom Brenner

Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:1.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Для него это уже третий матч подряд, в котором он не набрал очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра пройдёт 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.

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