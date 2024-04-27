Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в плей-офф НХЛ
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Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:1.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Для него это уже третий матч подряд, в котором он не набрал очков.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра пройдёт 29 апреля.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.