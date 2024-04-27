Ничушкин признан второй звездой матча НХЛ с «Виннипегом»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам встречи второй звездой признали нападающего победителей Валерия Ничушкина. Он отметился заброшенной шайбой.

Лучшим игроком матча стал Кейси Миттельштадт. Тройку лучших замкнул Натан Маккиннон.

Игра на «Болл Арене» завершилась со счётом 6:2. Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии — 2-1. Следующий матч состоится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.