RT в Telegram
Подпишись

Ничушкин признан второй звездой матча НХЛ с «Виннипегом»

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ничушкин признан второй звездой матча НХЛ с «Виннипегом»
  • Gettyimages.ru

По итогам встречи второй звездой признали нападающего победителей Валерия Ничушкина. Он отметился заброшенной шайбой.

Лучшим игроком матча стал Кейси Миттельштадт. Тройку лучших замкнул Натан Маккиннон.

Игра на «Болл Арене» завершилась со счётом 6:2. Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии — 2-1. Следующий матч состоится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить