Кучеров догнал Малкина по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. В его активе 113 передач за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, крайний нападающий «Лайтнинг» вышел на второе место по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. До занимающего первую позицию Сергея Фёдорова обоим хоккеистам осталось набрать по 11 передач.

Также стоит отметить, что Кучеров и Малкин занимают второе место по этому показателю среди действующих игроков НХЛ. Впереди лишь Сидни Кросби — 130 передач.

Ранее сообщалось, что Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.