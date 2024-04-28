Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился после тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».

«Вы слышали, как его приветствовали? Из-за аплодисментов я даже не слышал, как диктор объявлял фамилию Василевского. Все парни на нашей скамейке встали», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер, слова которого приводит журналист Крис Кренн.

Российский защитник «Лайтнинг» столкнулся с несколькими травмами по ходу регулярного сезона, а также перенёс операцию. В последний раз он выходил на лёд 8 февраля.

Во встрече с «Флоридой» Сергачёв отметился результативной передачей и был признан третьей звездой.

Ранее сообщалось, что Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.