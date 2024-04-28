Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва
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«Вы слышали, как его приветствовали? Из-за аплодисментов я даже не слышал, как диктор объявлял фамилию Василевского. Все парни на нашей скамейке встали», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер, слова которого приводит журналист Крис Кренн.
Российский защитник «Лайтнинг» столкнулся с несколькими травмами по ходу регулярного сезона, а также перенёс операцию. В последний раз он выходил на лёд 8 февраля.
Во встрече с «Флоридой» Сергачёв отметился результативной передачей и был признан третьей звездой.
Ранее сообщалось, что Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.