RT в Telegram
Подпишись

Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва

Короткая ссылка
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился после тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».
Трибуны «Амали Арены» в Тампе бурными овациями встретили возвращение Сергачёва
  • AP
  • © Chris O'Meara

«Вы слышали, как его приветствовали? Из-за аплодисментов я даже не слышал, как диктор объявлял фамилию Василевского. Все парни на нашей скамейке встали», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер, слова которого приводит журналист Крис Кренн.

Российский защитник «Лайтнинг» столкнулся с несколькими травмами по ходу регулярного сезона, а также перенёс операцию. В последний раз он выходил на лёд 8 февраля.

Во встрече с «Флоридой» Сергачёв отметился результативной передачей и был признан третьей звездой.

Ранее сообщалось, что Василевский обошёл Гашека по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить