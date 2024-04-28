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ЦСКА попрощался с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина

ЦСКА объявил об уходе Светлакова

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Клуб ЦСКА опубликовал сообщение на официальном сайте, в котором попрощался с нападающим Андреем Светлаковым.
ЦСКА попрощался с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый! Нападающий Андрей Светлаков покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля», — говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.

Нападающий является воспитанником армейского клуба. В составе главной команды Светлаков провёл в общей сложности 517 матчей и набрал 197 (76 + 121) очков по системе «гол + пас».

В составе красно-синих хоккеист трижды завоёвывал Кубок Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ранее агент Гусева заявил, что ведутся переговоры с «Динамо».

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