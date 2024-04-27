Агент Гусева: мы ведём переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать
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«Судя по тому, что мы ведём переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать. В настоящий момент мы общаемся только с этим клубом. Сейчас обсуждаем конструкцию контракта», — цитирует Черных «Матч ТВ».
Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист продлит контракт с «Динамо».
31-летний нападающий принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков (23 гола + 66 результативных передач) и установил новый рекорд КХЛ по результативности.
Ранее сообщалось, что капитан хоккейного «Динамо» перейдёт в «Спартак».