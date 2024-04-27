Агент Гусева: мы ведём переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать

Александр Черных, агент нападающего хоккейного «Динамо» Никиты Гусева, сообщил, что ведутся переговоры касательно будущего его клиента.

«Судя по тому, что мы ведём переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать. В настоящий момент мы общаемся только с этим клубом. Сейчас обсуждаем конструкцию контракта», — цитирует Черных «Матч ТВ».

Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист продлит контракт с «Динамо».

31-летний нападающий принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков (23 гола + 66 результативных передач) и установил новый рекорд КХЛ по результативности.

Ранее сообщалось, что капитан хоккейного «Динамо» перейдёт в «Спартак».