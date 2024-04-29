Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:4. Таким образом, столичный клуб, уступая в серии 0-4, вылетел из турнира.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл во всех четырёх матчах серии, но не отметился результативными баллами. Он впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ.