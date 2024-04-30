«Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 6:1.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Вместе с ним турнир покинул Андрей Василевский.

Россияне Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко продолжат участие в плей-офф НХЛ.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». Команда вышла в следующую стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ.