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«Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ
  • © AP Photo/Wilfredo Lee

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 6:1.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Вместе с ним турнир покинул Андрей Василевский.

Россияне Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко продолжат участие в плей-офф НХЛ.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». Команда вышла в следующую стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ.

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