«Флорида» разгромила «Тампу» в пятом матче серии и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ
- © AP Photo/Wilfredo Lee
Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 6:1.
В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Вместе с ним турнир покинул Андрей Василевский.
Россияне Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко продолжат участие в плей-офф НХЛ.
Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». Команда вышла в следующую стадию плей-офф.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ.