Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ по очкам за сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился передачей в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

Всего игрок в этом сезоне набрал 151 (44 + 107) очко в регулярном чемпионате и плей-офф. Он установил новый рекорд среди россиян в НХЛ по баллам в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (149).

Несмотря на результативное действие Кучерова, «Тампа» потерпела поражение со счётом 1:6 и покинула турнир, уступив в серии 1-4.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.