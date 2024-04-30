Медведев: в «Филадельфии» не скрывают желания, чтобы Мичков к ним приехал и попробовал силы в НХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что решение по форварду Матвею Мичкову будет не позднее конца июня.

«Руководство «Филадельфии» даже не скрывает своего желания, чтобы Матвей к ним приехал и попробовал свои силы в НХЛ. Но если ехать раньше, то нужно иметь положение в контракте, что в том случае, если у клуба возникнет искушение отправить его в АХЛ, он будет иметь право вернуться.

Но пока об этом рано говорить, потому что юридически Мичков под контрактом со СКА. И в «Филадельфии» нам отправили свои заверения, что они не пойдут ни на какие нарушения. Я думаю, что решение по Мичкову будет не позднее конца июня», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ‑2023 под общим седьмым номером.

В прошедшем сезоне 19‑летний хоккеист выступал за «Сочи». Он набрал 41 (19 + 22) очко в 47 матчах.

Ранее Алексей Бадюков высказался о нападающем Матвее Мичкове.