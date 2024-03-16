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Бадюков: видно, что Мичков возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом

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Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков высказался о нападающем Матвее Мичкове.
Бадюков: видно, что Мичков возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Матвей восприимчив к критике, становится взрослее, понимает, что от него хотят. Если ввиду молодости ранее он критику по‑своему воспринимал, то сейчас видно, что уже возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом», — цитирует Бадюкова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. Он набрал 41 очко (19+22) в 47 матчах за сочинскую команду. Права на игрока принадлежат СКА. 

Напомним, что «Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Ранее Бадюков высказался о перспективах российского форварда Марата Хуснутдинова в «Миннесота Уайлд».

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