Бадюков: видно, что Мичков возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков высказался о нападающем Матвее Мичкове.

«Матвей восприимчив к критике, становится взрослее, понимает, что от него хотят. Если ввиду молодости ранее он критику по‑своему воспринимал, то сейчас видно, что уже возмужал, становится более осознанным человеком и хоккеистом», — цитирует Бадюкова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. Он набрал 41 очко (19+22) в 47 матчах за сочинскую команду. Права на игрока принадлежат СКА.

Напомним, что «Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Ранее Бадюков высказался о перспективах российского форварда Марата Хуснутдинова в «Миннесота Уайлд».