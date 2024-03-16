Бадюков: у Хуснутдинова есть реальный шанс побороться с другими центрами «Миннесоты»
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«Мы отпустили Марата, чтобы у него была возможность уже этой весной «сжечь» контракт новичка и на следующий сезон получить полноценное соглашение. Он не первый, кто пошёл по этому пути. С другими центрами «Миннесоты» у него есть реальный шанс побороться, сейчас ему надо найти себя в новой лиге, в новой стране», — цитирует Бадюкова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что Хуснутдинова всегда будут рады видеть в «Сочи».
Российский форвард 29 февраля подписал контракт с «Миннесотой» на два года. Он принял решение досрочно расторгнуть соглашение с сочинским клубом, который не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хуснутдинов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 55 матчей за «Сочи» и петербургский СКА, набрав 20 (6 + 14) очков.
Ранее главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил дебют Хуснутдинова в матче с «Анахайм Дакс».