Хайнс — о дебюте Хуснутдинова за «Миннесоту»: он показал то, в чём действительно хорош

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил дебют российского форварда Марата Хуснутдинова в матче с «Анахайм Дакс».

«Он показал то, в чём действительно хорош. Безусловно, он умный игрок и понимает, как играть без шайбы. Вероятно, во втором периоде он почувствовал себя более комфортно, стал больше владеть шайбой, и мы увидели, на что он способен в атаке», — приводит слова Хайнса The Athletic.

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:0.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой. Хуснутдинов дебютировал в лиге, но результативными действиями не отметился.

«Миннесота» (73 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» (49) занимает 14-е место.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу в матче с «Филадельфией».