Голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией»

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 6:2.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отметился результативной передачей и совершил 26 спасений. Защитник Илья Любушкин записал на свой счёт голевой пас.

«Торонто» (84 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Флайерз» (76) располагается на седьмой строчке.

Ранее голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в матче НХЛ.