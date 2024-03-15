Голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией»
- AP
- © Matt Slocum
Встреча в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 6:2.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отметился результативной передачей и совершил 26 спасений. Защитник Илья Любушкин записал на свой счёт голевой пас.
«Торонто» (84 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Флайерз» (76) располагается на седьмой строчке.
Ранее голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в матче НХЛ.