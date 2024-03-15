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Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» победила «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в матче НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» завершилась со счётом 4:0.

Российские форварды «Каролины» Евгений Кузнецов и Андрей Свечников отметились заброшенными шайбами.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок.

«Флорида» (94) занимает первое место в Восточной конференции. «Каролина» (86) располагается на четвёртой позиции. 

Ранее шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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