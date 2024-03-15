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Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Встреча в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. 

Форвард «Сан-Хосе» Клим Костин записал в свой актив гол и результативную передачу. Нападающий Александр Барабанов очков не набрал.

«Питтсбург» (67 очков) занимает 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» (39) располагается на 16-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.

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