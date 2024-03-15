Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.
Форвард «Сан-Хосе» Клим Костин записал в свой актив гол и результативную передачу. Нападающий Александр Барабанов очков не набрал.
«Питтсбург» (67 очков) занимает 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» (39) располагается на 16-й строчке в Западном дивизионе.
Ранее гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.