Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

Форвард «Сан-Хосе» Клим Костин записал в свой актив гол и результативную передачу. Нападающий Александр Барабанов очков не набрал.

«Питтсбург» (67 очков) занимает 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» (39) располагается на 16-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.