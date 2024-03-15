Гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.

«Тампа» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» (90) располагается на третьей.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Сиэтл» в матче НХЛ.