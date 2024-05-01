Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин возглавил гонку снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/2024.

Встреча в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий отметился в матче заброшенной шайбой.

Теперь в его активе семь заброшенных шайб. Хоккеист отличился во всех пяти матчах серии. На втором места расположился форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман (шесть).

Ранее передача Любушкина помогла «Торонто» обыграть «Бостон» и продлить серию в плей-офф НХЛ.