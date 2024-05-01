Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/2024
- AP
- © David Zalubowski
Встреча в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий отметился в матче заброшенной шайбой.
Теперь в его активе семь заброшенных шайб. Хоккеист отличился во всех пяти матчах серии. На втором места расположился форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман (шесть).
Ранее передача Любушкина помогла «Торонто» обыграть «Бостон» и продлить серию в плей-офф НХЛ.