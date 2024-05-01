Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 6:3.

Россиянин исполнил штрафной бросок в первом периоде пятого матча 1/8 финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Айлендерс».

Кузнецов стал вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально завершающем серию плей-офф матче, и первым таким в XXI веке.

Единственный игрок лиги, которому удавалось такое ранее, — нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос. Он реализовал буллит в пятом матче полуфинальной серии в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».