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Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 6:3.

Россиянин исполнил штрафной бросок в первом периоде пятого матча 1/8 финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Айлендерс».  

Кузнецов стал вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально завершающем серию плей-офф матче, и первым таким в XXI веке.

Единственный игрок лиги, которому удавалось такое ранее, — нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос. Он реализовал буллит в пятом матче полуфинальной серии в 1997 году. 

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».

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