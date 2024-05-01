Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ
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Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 6:3.
Россиянин исполнил штрафной бросок в первом периоде пятого матча 1/8 финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Айлендерс».
Кузнецов стал вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально завершающем серию плей-офф матче, и первым таким в XXI веке.
Единственный игрок лиги, которому удавалось такое ранее, — нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос. Он реализовал буллит в пятом матче полуфинальной серии в 1997 году.
Ранее сообщалось, что Кузнецов признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс».