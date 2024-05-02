Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии

«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов. За гостей результативную передачу сделал Иван Барбашёв.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Следующая игра пройдёт 4 мая.

Ранее Валерий Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/24.