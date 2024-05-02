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Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии

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«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии
  • AP
  • © Tony Gutierrez

Встреча в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов. За гостей результативную передачу сделал Иван Барбашёв.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Следующая игра пройдёт 4 мая.

Ранее Валерий Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/24.

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