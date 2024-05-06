RT в Telegram
Подпишись

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» вылетел с турнира

Короткая ссылка
«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» вылетел с турнира
  • AP

Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, по итогам семи матчей счёт в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». Команда вышла в следующую стадию плей-офф, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Напомним, что «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступает российский нападающий Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить