Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» вылетел с турнира

«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, по итогам семи матчей счёт в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». Команда вышла в следующую стадию плей-офф, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Напомним, что «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступает российский нападающий Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.