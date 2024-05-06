Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» вылетел с турнира
- AP
Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, по итогам семи матчей счёт в серии стал 4-3 в пользу «Далласа». Команда вышла в следующую стадию плей-офф, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Напомним, что «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступает российский нападающий Иван Барбашёв.
Ранее сообщалось, что гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.