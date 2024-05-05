«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ
- AP
Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 2:1.
На 50-й минуте игры счёт открыл нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. Позже защитник «Бостона» Хампус Линдхольм сравнял счёт. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Бостона».
В следующем раунде «Бостону» будет противостоять «Флорида Пантерз».
Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч.