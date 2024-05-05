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«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Бостон Брюинз» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ
  • AP

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 2:1.

На 50-й минуте игры счёт открыл нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. Позже защитник «Бостона» Хампус Линдхольм сравнял счёт. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. 

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3  в пользу «Бостона».

В следующем раунде «Бостону» будет противостоять «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч.

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