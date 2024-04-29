Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету голкипера Игоря Шестёркина 21 спасение.
Капитан столичного клуба Александр Овечкине не отличился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Рейнджерс». Благодаря этой победе команда вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.