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Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету голкипера Игоря Шестёркина 21 спасение.

Капитан столичного клуба Александр Овечкине не отличился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Рейнджерс». Благодаря этой победе команда вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.

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