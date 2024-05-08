Лавиолетт: Шестёркин сыграл чертовски хорошо с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру российского голкипера во втором матче серии второго раунда с «Каролина Харрикейнз».

«Он сыграл фантастически сегодня… Обоим голкиперам пришлось совершать большие сейвы, и игра могла пойти по любому сценарию. Но он сыграл чертовски хорошо», — сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

В составе «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер (дубль), Крис Крайдер и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин записал в свой актив три результативные передачи. Шестёркин отразил 54 броска по воротам и был признан второй звездой встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

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