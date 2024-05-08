Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив три результативные передачи и побил рекорд клуба по очкам за сезон с учётом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В активе Панарина стало 125 (52 + 73) очков в 88 матчах.

Таким образом, Панарин обошёл форварда Яромира Ягра по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. Чех набрал 124 (54 + 70) очка за «Рейнджерс» в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/06.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что Свечников снёс Шестёркина и спровоцировал массовую стычку в матче НХЛ.