RT в Telegram
Подпишись

Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив три результативные передачи и побил рекорд клуба по очкам за сезон с учётом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Julia Nikhinson

Россиянин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В активе Панарина стало 125 (52 + 73) очков в 88 матчах.

Таким образом, Панарин обошёл форварда Яромира Ягра по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. Чех набрал 124 (54 + 70) очка за «Рейнджерс» в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/06.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме. 

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что Свечников снёс Шестёркина и спровоцировал массовую стычку в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить