Свечников снёс Шестёркина и спровоцировал массовую стычку в матче НХЛ
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- © Julia Nikhinson
В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина.
Впоследствии на площадке образовалась массовая потасовка, в рамках которой сразу несколько игроков «Рейнджерс» захотели подраться со Свечниковым.
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.
Ранее сообщалось, что Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина».