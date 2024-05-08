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Свечников снёс Шестёркина и спровоцировал массовую стычку в матче НХЛ

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Во время второго матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз» произошла массовая потасовка.
Свечников снёс Шестёркина и спровоцировал массовую стычку в матче НХЛ
  • AP
  • © Julia Nikhinson

В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина. 

Впоследствии на площадке образовалась массовая потасовка, в рамках которой сразу несколько игроков «Рейнджерс» захотели подраться со Свечниковым. 

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме. 

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина».

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