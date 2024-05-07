«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ, Бобровский пропустил четыре шайбы

«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Игра завершилась со счётом 1:5.

У «Брюинз» отличились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск, забивший в пустые ворота. Единственную шайбу «Флориды» забросил Мэттью Ткачук.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. Нападающий Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-2».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».

Второй матч состоится 9 мая в 02:30 мск.

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.