RT в Telegram
Подпишись

«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ, Бобровский пропустил четыре шайбы

Короткая ссылка
«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Флорида» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ, Бобровский пропустил четыре шайбы
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Игра завершилась со счётом 1:5.

У «Брюинз» отличились Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск, забивший в пустые ворота. Единственную шайбу «Флориды» забросил Мэттью Ткачук.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. Нападающий Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-2».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».

Второй матч состоится 9 мая в 02:30 мск.

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить